Kilogramı boyutuna göre 5 ile 8 lira arasında satılan kavun, kalitesiyle ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

Adana'da, yaklaşık 42 bin dekar alanda ekimi yapılan kavunda hasat devam ediyor...

Dönüme ortalama 6 ton rekolte beklenen kavundan yaklaşık 250 bin ton ürün bekleniyor. Kilogramı boyutuna göre 5 ile 8 liradan alıcı bulan kavun, talebe göre Türkiye’nin değişik illerine gönderiliyor.

"GEÇEN YIL 50 BİN DEKAR ALANA EKİLMİŞTİ"

Adana’da ekim alanının yüzde 10-15 arasında düştüğünü belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şunları söyledi:

“Türkiye genelinde 720 bin dekar alanda kavun ekimi yapılmakta. Adana’da ise 42 bin dekar alanda kavun ekimi yapılmakta. Kavun Adana’da ekilen karpuzun 3’te 1’i kadar ekilmekte. Geçen yıla oranla ekim alanlarında yüzde 10 ile 15 arasında düştü. Bunun da nedeni girdi fiyatları yüksek olduğu için çiftçilerimiz önünü göremedi. Geçen yıl ve evvelki sene çiftçimiz üründen çok büyük zarar ettiğinden dolayı bazı çiftçilerimiz ekim alanını azalttı. Geçen sene Adana’da 50 bin dekar alanda kavun ekilmişti.”

Adana’da kavun hasadı başladı

"TEK TEMENNİMİZ 1 LİRANIN ÜZERİNDE OLMASI"

Son 1 haftada yağan yağış nedeniyle hasadın da geç yapıldığını söyleyen Başkan Doğan, “Yerler kuruduktan sonra hasat son sürat devam edecektir. Şu an büyük seralarda hasat yapılıyor. 6 metrelik seralarda önümüzdeki hafta hasat başlayacak. Fiyatlar geçen hafta daha yüksekti. Ancak son 2 gündür düşmeye başladı. Havalar ısındığında fiyatlar aşağı düşecektir. Tek temennimiz fiyatların 1 liranın üzerinde olması” ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLER DAHA ÜLKE İHTİYACINI KARŞILAMADI"

Yurt dışına da iç piyasadaki ihtiyaç karşılandıktan sonra kavun gönderildiğini belirten Doğan, “ Yurt dışına kavun ihracatı daha başlamadı. Mayıs ayının son haftası ve Haziran ayının ilk haftası ürün bolluğu yaşanırsa yurt dışına kavun gidecek. Şu an ki ürünler daha ülke ihtiyacını karşılamadı. Ne zaman ülke ihtiyacı karşılarsa yurt dışına o zaman kavun gönderilir” dedi.

"FİYATLAR DA İYİ"

Üretici Kemal Girmez de verimden ve kaliteden memnun olduklarını söyleyerek, “Ben kendi seramdan geçen sene dönüm başına 5 ton verim aldım. Bu sene 8 ton bekliyorum. Fiyatlar da iyi. Geçen sene kilogramı 4-5 lirayken bu sene kilogramı 7 ile 8 lira” diye konuştu.