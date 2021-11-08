Adana'da kaza yapan sürücü, yakıt sızdıran aracın yanında sigara içti

Adana'da otomobilin yandan çarptığı cip takla atıp ters döndü. Ayakta tedavi edilen otomobilin sürücüsü Halil Aybek’in, kazanın şokuyla yakıt sızdıran cipin yanında sigara içmesi dikkat çekti.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı’nda meydana gelen olayda, yolda seyir halinde olan Halil Aybek yönetimindeki 01 TT 686 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan Cem İğdem (43) yönetimindeki 01 ACN 069 plakalı cipe yandan çarptı.

DEPODAN AKARYAKIT SIZDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, cip ise takla atıp ters döndü. Cipin alev aldığı kazada yaralanan sürücülerden İğdem, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Bu sırada cipin deposundan akaryakıt sızdı.

ARACIN YANINDA SİGARA İÇTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler yanan aracı söndürürken, yaralanan sürücüler ise ayakta tedavi edildi. Bu sırada kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Aybek’in, akaryakıt sızdıran cipin yanında sigara içmesi dikkat çekti.

İtfaiye ekiplerince uyarılan Aybek, cipin yanından uzaklaştırıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



























