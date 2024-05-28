İHA

Kozan- Karayolu Hacıahmetli mevkiinde, ismi öğrenilemeyen sürücü Toyoto marka 80 AGD 111 plakalı otomobil ile ilerlediği sırada önüne köpek çıkınca direksiyonu kırdı.

Yaralı 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Sürücünün direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yolun kenarındaki tarlaya yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 2’si çocuk 5 kişyi hastaneye kaldırdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)