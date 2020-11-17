Adana'da trafo patlaması
Adana'da, kent merkezi dışında trafo ve savaş uçağından kaynaklanan patlamalar paniğe neden oldu.
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 20:02
- Güncelleme : 17.11.2020 - 20:15
Adana’da Çatalan Doğu Köprüsü yakınlarında meydan gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan patlamanın Çatalan-Topalak civarındaki bir trafoda gerçekleştiği, can kaybı bulunmadığı öğrenildi.
DİĞER PATLAMA F-16 KAYNAKLI
Duyulan diğer patlamanın da İncirlik'ten havalanan F-16 savaş uçağının yol açtığı ses patlaması olduğu kaydedildi.