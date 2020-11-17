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    Adana'da trafo patlaması

    Adana'da, kent merkezi dışında trafo ve savaş uçağından kaynaklanan patlamalar paniğe neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 20:02
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 20:15
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    Adana'da trafo patlaması

    Adana’da Çatalan Doğu Köprüsü yakınlarında meydan gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan patlamanın Çatalan-Topalak civarındaki bir trafoda gerçekleştiği, can kaybı bulunmadığı öğrenildi.

    DİĞER PATLAMA F-16 KAYNAKLI

    Duyulan diğer patlamanın da İncirlik'ten havalanan F-16 savaş uçağının yol açtığı ses patlaması olduğu kaydedildi.

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