Adana'da trafo patlaması

Adana'da, kent merkezi dışında trafo ve savaş uçağından kaynaklanan patlamalar paniğe neden oldu.

Adana’da Çatalan Doğu Köprüsü yakınlarında meydan gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan patlamanın Çatalan-Topalak civarındaki bir trafoda gerçekleştiği, can kaybı bulunmadığı öğrenildi.

DİĞER PATLAMA F-16 KAYNAKLI

Duyulan diğer patlamanın da İncirlik'ten havalanan F-16 savaş uçağının yol açtığı ses patlaması olduğu kaydedildi.