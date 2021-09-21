Adana’da koronavirüse yenik düşen doktora veda

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor için hastane önünde cenaze töreni düzenlenirken, törende yıllardır birlikte çalıştığı hemşirenin cenaze aracına sarılıp ağlaması yürek dağladı.

Adana’da bir süre önce koronavirüse yakalanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65), dün hayatını kaybetti.

Dr. Varan için bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Dr. Varan’ın cenazesi morgdan alınıp başhekimlik binası önüne getirilince, onu bekleyen meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları gözyaşlarına boğuldu.

AİLESİ, GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Doktorun eşi Rukiye, kızı Zeynep ve oğlu Efe Varan da ayakta güçlükle durabildi.

Cenaze töreninde Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, ömrünü insanların sağlığına adamış değerli bir çalışma arkadaşını kaybettiklerini söyledi.

Konuşmanın ardından dua okundu.

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8 YILLIK HEMŞİRESİ AĞIT YAKTI: HASTALARA BAKMAKTAN DİNLENEMEZDİ

Duanın ardından Dr. Varan’ın 8 yıldır hemşiresi olan Pembe Erçel, cenaze aracına sarılarak, “Koca yürekli bir insandı, senin gibi merhametli bir insan yoktu.” diyerek ağıt yaktı.

Erçel, gözyaşları içinde, “Böyle doktor bir daha gelmez kendini feda ederdi, ‘dinlen’ derdim dinlenmezdi. ‘Mola ver’ derdim ama hastalara bakmaktan dinlenmezdi.” dedi.

Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan, Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.