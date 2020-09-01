Hayvancılık yapan Araz Ailesi'nin 40 koyunu, tarım ilacıyla zehirlenerek telef oldu.

Adana'nın Kozan ilçesine bağl Güneri Mahallesi'nde hayvancılık yapan Döndü Araz, yemek için eve gittikten iki saat sonra ahırdaki 40 koyununun telef olduğunu gördü.

TARIM İLACIYLA ZEHİRLENDİLER

Olayın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine bölgeye gelen veteriner hekim, koyunların tarım ilacıyla zehirlendiğini tespit etti. 165 koyunu bulunan Ayşe Araz, veteriner hekimin tarım ilacı ile sürüsünün zehirlendiğine dair rapor tuttuğunu, bunu yapan kişinin mutlaka bulunmasını istedi.

Adana'da koyun sürüsü tarım ilacıyla zehirlendi

"BİR KİŞİDEN ŞÜPHELENİYORUZ"

Sürüsündeki koyunların 2 saat içinde öldüğünü anlatan Araz, "Kardeşlerimin hayvanları ile karıştırdık güttük başka koyunlar da vardı, beraber otlattık. Ablam yonca balyası almıştı, onlarla balyayı alıp geldik. Gelin kısır yapmış yemek yemeğe gittik, koyunlar burada duruyordu. Eve gittik geldik zehir atılmış. Bir kişiden şüpheleniyoruz. O kişi de tarım ilacı alırken görülmüş. Ama tahliller çıkmadan söylemek istemedik ismini” dedi.