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Adana'da kucaklarında televizyonla kaçan motosikletli hırsızlar

Adana'da kucaklarında televizyonla kaçan motosikletli hırsızlar

Adana’da kucaklarında bulunan çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonla motosiklet ile polisten kaçan iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı.