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    Adana'da kucaklarında televizyonla kaçan motosikletli hırsızlar

    Adana’da kucaklarında bulunan çalıntı olduğu değerlendirilen televizyonla motosiklet ile polisten kaçan iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin kaçtığı motosiklet çalıntı çıktı.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:02
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    Adana'da kucaklarında televizyonla kaçan motosikletli hırsızlar

    Adana'nın Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, kucağında televizyon bulunan motosiklet üzerindeki 2 kişiye dur ihtarında bulundu.

    Şüpheliler polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    Reşatbey Mahallesi ara sokaklarında izin kaybettirmeye çalışan şüpheliler, Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde önleri kesilerek kıskıvrak yakalandı.

    Adana'da kucaklarında televizyonla kaçan motosikletli hırsızlar VİDEO

    KAÇTIKLARI MOTOSİKLET DE ÇALINTI ÇIKTI

    Polis şüpheli B.S ve O.G üzerinde yaptığı aramada hırsızlık amacıyla kullandığı değerlendirilen eldiven ile tornavida ele geçirdi.

    Şüphelilerin kaçtığı motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken kucaklarındaki televizyonunda çalıntı olabileceği değerlendiriliyor.

    Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

    Adana da kucaklarında televizyonla kaçan motosikletli hırsızlar #1

    Adana da kucaklarında televizyonla kaçan motosikletli hırsızlar #2

    Adana da kucaklarında televizyonla kaçan motosikletli hırsızlar #3

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