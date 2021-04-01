Adana'da kumar baskınından kaçmaya çalışanlar kamerada

Adana’da polisin kahvehaneye yaptığı baskında pencereden kaçmaya çalışanlar, karşılarında polisi görünce güldüren görüntüler ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 44 kahvehanede pandemi kurallarına aykırı hareket edildiğini ve kumar oynatıldığını belirledi.

PENCEREDEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis, adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. Yapılan baskında polis kapıyı çalınca kahvehanede olanlar pencereden kaçmaya çalıştı.

Ancak burada da karşısında polisi gören vatandaşlar nereye kaçacağını bilemedi.

330 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Polis baskınlarda 44 iş yeri sahibine adli işlem başlatırken kahvehanede bulunan 330 vatandaşa pandemi kurallarına uymamaktan 844 bin 765 lira para cezası uyguladı.

Kahvehanelerde 24 bin 650 lira ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kumar baskınından kaçmaya çalıştılar VİDEO