Adana'da kumarhaneye baskın düzenlendi
Adana’da polis ihbar üzerine çevreyi güvenlik kamerasıyla izleyen kumarcılara baskın düzenledi. Yapılan baskında 30 kişi yakalanırken, şahıslara ceza kesildi.
- İHA
- 08.03.2021 - 01:08
- Güncelleme : 08.03.2021 - 01:13
Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Devriye Ekipleri, Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki bir apartmanda bulunan dairede kumar oynatıldığı ihbarı aldı.
Bunun üzerine polis ekipleri söz konusu daireye baskın düzenlendi. Yapılan baskında içeride bulunan 30 kişi kıskıvrak yakalandı.
GÜVENLİK KAMERASIYLA DIŞARIYI İZLEDİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Polis kumarhanede yaptığı incelemelerde, şahısların güvenlik kamerasıyla dışarıyı izledikleri tespit edildi.
Baskında yakalanan 30 kişiye, sokağa çıkma, maske takmama, sosyal mesafe kurallarına uymama ve kumar oynama suçundan para cezası kesti.
Kumarhaneyi işleten şüpheliye ise kumar oynatma suçundan para cezası kesilirken kumar oynatılan daire zabıta ekiplerince mühürlendi.
Adana'da kumarhaneye baskın düzenlendi İZLE