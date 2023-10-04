Adana’da kundaklanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi

İHA
Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bir müstakil eve yanıcı madde dökerek kundaklayıp olay yerinden kaçtı.
Yangın kısa sürede söndürüldü
Evin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Evi kundaklayan şüpheliler aranıyor
Ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin ateşe verildiği sırada içeride kimsenin olmaması olası bir can kaybının önüne geçti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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