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Adana’da kural tanımayan sürücülere 2 milyon 145 bin TL ceza kesildi

Adana’da kural tanımayan sürücülere 2 milyon 145 bin TL ceza kesildi Adana’da alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik yapılan uygulamada ceza yağdı. Alkollü araç kullananların yanı sıra trafik kurallarını tanımayan sürücülere toplamda 2 milyon 145 bin TL para cezası uygulandı.