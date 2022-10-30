Adana'da kuzeni tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yakınlarına el salladı

Adana Kozan'da sokakta tartıştığı kuzeni Cebrail A. tarafından av tüfeğiyle vurulan Seyhan A., ambulanstan indirilirken, karşılaştığı ailesiyle "Görüşürüz, kendinizi iyi bakın" diye vedalaştı.

Saat 19.00 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Cebrail A., sokakta karşılaştığı kuzeni Seyhan A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cebrail A., evden aldığı av tüfeğiyle kuzenine ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmalar Seyhan A.'nın vücuduna ve yüzüne isabet etti. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

El sallayarak veda etti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Seyhan A., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil servis önünde ambulanstan inidirilen Seyhan A., hastaneye gelen ve gözyaşı döken ailesine, el sallayarak, "Görüşürüz. Kendinize iyi bakın" diyerek vedalaştı.

DHA'nın haberine göre, olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Cebrail A. ile babası Hakan A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.





