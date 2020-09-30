Adana'da 'Leblebi atma' cinayetinin sanıklarına hapis cezası

Katıldığı düğünde, leblebi atma yüzünden tartıştıkları Sabahattin Narin'i av tüfeğiyle öldüren 3 kişi, 4 yıl ile 14 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Edirne'nin Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla birlikte düğüne giden Sabahattin Narin’in başına leblebi atıldı.

Öfkelenen Narin, leblebiyi attığını düşündüğü Abdülkadir S. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Abdulkadir S.'nin arkadaşları da kavgaya katıldı.

1 GÜN SONRA AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer davetliler tarafından sakinleştirilen taraflar, bir gün sonra yeniden karşılaştı.

Aynı nedenle tekrar çıkan kavgada Abdulkadir S., yanında getirdiği av tüfeğiyle Narin'e ateş etti.

Ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan Sabahattin Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Abdülkadir S. ile olaya karıştıkları belirlenen Selim Ö. ve Doğan B.'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

CİNAYET DAVASI GÖRÜLDÜ

Haklarında dava açılan sanıklar, karar duruşmasında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanıklar Abdulkadir S., Selim Ö. ve Doğan B., duruşmaya, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Son sözleri sorulan Abdulkadir S., "Pişmanım, keşke bu olay olmasaydı." dedi.

Selim Ö. ise kavga sırasında tarafları ayırdığını söyleyerek tahliyesini istedi.

Doğan B. de Abdulkadir S.'nin düğünde havaya ateş etmek için av tüfeğini isteğini, böyle bir olay olacağını bilseydi kesinlikle getirmeyeceğini anlattı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Abdulkadir S.'yi 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapse mahkum etti. Mahkeme, Abdulkadir S.'nin cezasını, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 14 yıla indirdi.

Doğan B. 'Suça yardım' ettiği gerekçesiyle 9 yıl 2 ay, Selim Ö. de 'Suça iştirak etmekten' 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.