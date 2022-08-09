Adana'da lise öğrencileri TEKNOFEST için İHA tasarladı

Adana'da ürettikleri İHA ile "TEKNOFEST Liseler Arası İHA Yarışması"nda yarışıp birinci olmayı hedefleyen lise öğrencisi kızlar, yaptıkları İHA'ya güveniyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST ) kapsamında öğretmenlerinin danışmanlığında bir araya gelen, Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 7 öğrenci, sekiz aylık çalışmayla İHA tasarladı.

Öğrencilerin "Orion" adını verdiği hem otonom hem de manuel olarak uçabilen İHA, 200 metre irtifaya kadar çıkabiliyor.

TEKNOFEST'te birinci olmak istiyorlar

AA'nın haberine göre, projeden sorumlu bilişim teknolojileri öğretmeni Ahmet Güler koordinesinde yarışma şartlarına uygun şekilde öğrencilerin tasarladığı İHA, kavramsal tasarım raporu ve detaylı tasarım videosu aşamalarını da geçti.

Öğrenciler, tasarladıkları insansız hava aracıyla 9-14 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da düzenlenecek TEKNOFEST'te birinci olmayı hedefliyor.

Projeden Sorumlu Danışman Ahmet Güler, AA muhabirine, okullarında 7 öğrenciyle 8 aylık bir çalışma sonucunda insansız hava aracı tasarladıklarını söyledi.

"200 metre irtifaya çıkabiliyor ve otonom uçabiliyor"

Öğrencilerin tatil günlerinde bile bir araya gelerek projeyi geliştirmeye çalıştığını anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Ekibimiz mekanik, tasarım ve yazılım ekibinden oluşuyor. Hafif ve dayanıklı olması nedeniyle tercih ettiğimiz XPS köpükle uçağı hazırladık. Karbon fiber borularla uçağımızın kanat ve gövde kısımlarını güçlendirdik. Uçağımızın 5 kilometre menzili var. 200 metre irtifaya çıkabiliyor ve otonom uçabiliyor. Bilgisayar üzerinden belirlediğimiz rotayı GPS üzerinden takip edip uçuşunu gerçekleştiriyor. Belirlenen noktalara taşıdığı mühimmatları atabiliyor. İnsansız hava aracımız hem otonom hem de manuel kullanım özelliğine sahip. Finalist durumdayız, hedefimiz TEKNOFEST'te birinci olmak. Kızların neler yapabileceğini burada göstermiş olduk."





"Güzel bir başarıya imza attık"

Güler, projenin öğrencilerin kişisel gelişimine de önemli katkılar sağladığını, ufkunu açtığını belirtti.

Öğrencilerin projeyle insansız hava araçlarının nasıl çalıştığını ve kodlandığını da öğrendiğini aktaran Güler, "TEKNOFEST yarışmasının bize sunduğu imkanla normalde müfredatta olmayan bir alanda çalışma yaptık ve güzel bir başarıya imza attık." dedi.

Takım kaptanı Kübra Kocadağ da zaman zaman projenin yapımı esnasında zorlandıklarını anlattı.

Uzun ve zorlu bir sürecin ardından keyifle çalışarak projelerini ortaya çıkardıklarını aktaran Kocadağ, insansız hava araçlarıyla TEKNOFEST'ten başarıyla dönmek istediklerini belirtti.

"Projeye güveniyoruz"

Takımın pilotu Zeynep Dilek Gün ise projede insansız hava aracının hafif ve dayanıklı olmasına dikkat ettiklerini belirterek, "Yaptığımız projenin tasarımına takım olarak çok güveniyoruz. TEKNOFEST'te bir başarı hedefliyoruz. Herhangi bir başarı olsa da olmasa da biz bu uçağı tasarım ve mekanik olarak geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



