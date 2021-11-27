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    Adana'da marketteki silahlı saldırı kamerada

    Adana’da bir market sahibine iş yerinde silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 20:54
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 21:19
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    Adana'da marketteki silahlı saldırı kamerada

    9 Kasım günü saat 18.30 sıralarında, Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, market sahibi Yakup Kayalı ve oğlu Yusuf, iş yerindeki malzemeleri raflara dizerken kimliği belirsiz maskeli bir kişi dükkana girip Yakup Kayalı’ya tabancayla ateş açıp kaçtı.

    KAÇAN ŞÜPHELİNİN PEŞİNDEN ATEŞ AÇTI

    Yusuf Kayalı da tabancasını çekip kaçan şüphelinin peşinden ateş etti. Kolundan hafif yaralanan Yakup Kayalı, götürüldüğü hastanede tedavi oldu.

    OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

    Babayla oğlunun şikayeti üzerine iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Adana'da marketteki silahlı saldırı kamerada VİDEO

    Adana da marketteki silahlı saldırı kamerada #1

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