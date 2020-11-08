Adana'da maske uyarısına şoke eden cevaplar: Öleceksek ölelim

Farkındalık yaratmak isteyen bir adam kentin en işlek caddelerinde maskesiz dolaşan vatandaşları uyarıp maske dağıtırken, maskesiz vatandaşların verdikleri cevaplar ise şaşkına çevirdi.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıplarına rağmen çoğu vatandaş ‘maske, mesafe ve temizlik’ kurallarına uymamaya devam ediyor.

81 ilde zorunlu hale getirilen maske kuralına rağmen Adana’da kentin en işlek caddelerinde vatandaşların bazıları hiç maske takmazken, bazı vatandaşlar ise maskesini koluna ve çene altına takıyor.

PROJE HAZIRLADI

Adana’da yaşayan Hüseyin Şen, maske takmayan vatandaşları uyarmak için kendi imkanlarıyla bir proje hazırladı. Vatandaşların dikkatini üzerine çekmek için kendi diktirdiği kral kostümüyle sokak sokak gezen Şen, maske takmayan vatandaşlara virüsün ciddiyetini anlatarak maske takmalarını sağlıyor.

Şen, sadece devletin çabalarıyla değil, vatandaşların da el birliğiyle mücadele edip bu virüsü yenmesi gerektiğini belirtti.

"MASKE AKSESUAR DEĞİL"

Sağlıklı bir dünya istediğini belirten Şen, "Ben sokak sokak gezip maske uyarısı yapıp maske dağıtıyorum. Bazı vatandaşlar bileğine, koluna ve çene altına maskeleri takıyor. Ben de onlara ‘kardeşim bu maske aksesuar değil, doğru şekilde takıp hem kendini hem de çevrendekileri koru’ diyorum. İnsanlar bana 'bir şey olmaz' diyorlar. Sana olmayabilir ama yanındakine zarar veriyorsun. Ben bu kostümü ilgi ve dikkat çekmek için giyiyorum. Gerekirse il il gezeceğim. Bu maskenin nasıl takılacağını, doğru bir maskenin nasıl takılacağını öğretmeye çalışacağım’’ diye konuştu.

MASKEYİ ÇIKARIP CEBİNE KOYDU

Kentin en işlek caddelerinden biri olan İnönü Caddesi’nde dolaşarak maske takmayan vatandaşları uyaran Şen, maskesiz yürüyen bir genci durdurarak takması için maske verdi.

Vatandaşın, yüzüne taktığı maskeyi Şen'in yanından ayrıldıktan birkaç metre sonra çıkartıp cebine koyduğu görüldü.

"YETER ARTIK ÖLECEKSEK ÖLELİM"

Maskesini çenesinin altına takan bir seyyar satıcı ise Şen’in uyarılarına, "Yeter artık maske takmaktan bıktık, usandık. Siz dua edin çeneme takmışım. Artık öleceksek ölelim, ne yapalım yani" sözleriyle yanıt verdi.

"KORONAVİRÜSE İNANMIYORUM"

Çarşıda maskesiz dolaşan Hasan Çakır isimli kişi ise basın mensuplarını görünce maske taktı.

Çakır, 'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna, "Maske takılacak bir durum yok. Koronavirüse inanmıyorum. Çok fazla tanıdığım var ve hiçbiri virüse yakalanmadı. Ben gözümle görmediğime inanmam’’ cevabını verdi.