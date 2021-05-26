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    Adana'da 'Maviş' isimli bebeği terk etti

    Adana'da polis kaldırımda bulduğu ve Maviş ismini verdiği 1 aylık bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bebeği bir erkeğin bıraktığı belirlendi.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 04:15
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    Adana'da 'Maviş' isimli bebeği terk etti

    Adana'da polis ekipleri 5 gün önce kaldırımda 1 aylık bebek buldu.

    Bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelerken bebeği bırakan kişinin cerrahi maskeli ve şapkalı bir erkek olduğunu tespit etti.

    BEBEK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Adana'da Merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi 16004 Sokak'ta, 19 Mayıs'ta vatandaşlar, kaldırımda battaniyeye sarılı halde erkek bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen Seyhan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bebeği kaldırımdan alıp, Hürriyet Polis Merkezi'ne götürdü.

    Bebek, merkeze çağrılan sağlık görevlileri tarafından Meydan Çocuk Hastanesi'ne götürüldü.

    Adana da Maviş isimli bebeği terk etti #1

    'MAVİŞ' İSMİ VERİLDİ

    Hastanede yapılan kontrolde bebeğin sağlık probleminin olmadığı belirlendi. 30 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğe, gözlerinin renkli olması nedeniyle 'Maviş' ismi verildi. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

    Adana da Maviş isimli bebeği terk etti #2

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Polis, güzergahtaki tüm güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemede, şapkalı ve gömlekli bir erkeğin kucağında bebeği taşıdığı görüldü. Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyen kişiyi bulmak için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

    Adana da Maviş isimli bebeği terk etti #3

    Adana da Maviş isimli bebeği terk etti #4

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