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    Adana'da mazot çalan kişi, eli ve ayağından bağlanarak polise teslim edildi

    Adana'da tırdan mazot çaldığı öne sürülen şüpheli, elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hale getirildi. Yere yatırdıkları şüphelinin üzerine ayağıyla basan kişiler, polise haber verdi.
    • 13.10.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 17:50
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    Adana'da mazot çalan kişi, eli ve ayağından bağlanarak polise teslim edildi

    Adana'nın Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kara yolunda tırların park ettiği alanda mazot çaldığı öne sürülen 1 kişi, çevredekiler tarafından yakalandı.

    El ve ayaklarından bağlayıp yere yatırdılar

    Polis ekipleri gelene kadar şüpheliyi yere yatırıp üzerine basan kişiler, bu anları ise cep telefonuyla kaydetti.

    DHA'nın haberine göre, şüpheli daha sonra polise teslim edildi.

    Adana da mazot çalan kişi, eli ve ayağından bağlanarak polise teslim edildi #1

    Adana da mazot çalan kişi, eli ve ayağından bağlanarak polise teslim edildi #2

    Adana da mazot çalan kişi, eli ve ayağından bağlanarak polise teslim edildi #3


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