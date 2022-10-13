Adana'da mazot çalan kişi, eli ve ayağından bağlanarak polise teslim edildi

Adana'da mazot çalan kişi, eli ve ayağından bağlanarak polise teslim edildi

Adana'da tırdan mazot çaldığı öne sürülen şüpheli, elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hale getirildi. Yere yatırdıkları şüphelinin üzerine ayağıyla basan kişiler, polise haber verdi.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kara yolunda tırların park ettiği alanda mazot çaldığı öne sürülen 1 kişi, çevredekiler tarafından yakalandı.

El ve ayaklarından bağlayıp yere yatırdılar

Polis ekipleri gelene kadar şüpheliyi yere yatırıp üzerine basan kişiler, bu anları ise cep telefonuyla kaydetti.

DHA'nın haberine göre, şüpheli daha sonra polise teslim edildi.









