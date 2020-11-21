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    Adana'da metruk binadaki çukura düşen kadını itfaiye kurtardı

    Metruk binadaki çukura düşerek yaralanan kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 21.11.2020 - 20:43
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    Adana'da metruk binadaki çukura düşen kadını itfaiye kurtardı

     

    Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesindeki metruk bir binadan kadın çığlığı duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Metruk bina çevresinde inceleme yapan ekipler yaklaşık 4 metrelik çukurda bir kadını fark etti.

    S.K. (24) olduğu öğrenilen kadın, polis ekiplerinin uğraşları sonucu düştüğü yerden çıkartılamayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

    İTFAİYE KURTARDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, S.K.'yı düştüğü yerden halat yardımıyla kurtardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından S.K. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Öte yandan alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde olduğu tahmin edilen S.K.’nın çevresindeki vatandaşlara "Ne olur bana sigara verin. Başım ağrıyor’’ demesi dikkat çekti.

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    Adana da metruk binadaki çukura düşen kadını itfaiye kurtardı #4

    Adana da metruk binadaki çukura düşen kadını itfaiye kurtardı #5

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