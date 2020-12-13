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    Adana'da mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

    Adana’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası kesildi.
    • İHA
    • 13.12.2020 - 09:51
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 10:16
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    Adana'da mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

    Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri  kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

    Yapılan baskında polis mum ışığında kumar oynayan 32 kişi tespit etti.

    33 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

    Polis 32 kişiye pandemi tedbirlerine uymamaktan 100 bin 800 lira para cezası kesti. Ayrıca kahvehane de pandemi kurallarına uymamaktan kapatılıp mühürlendi.

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    Adana kumar

    Adana kumar

    Adana kumar

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