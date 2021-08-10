Adana'da müstakil bir evde yangın çıktı

Adana'da müstakil bir evde yangın çıktı

Seyhan ilçesindeki tek katlı evde yangın çıktı. Bölgeye gelen ekipler, yangın esnasında evde kimsenin olmadığını tespit etti.

Adana Seyhan'daki tek katlı evde mahalle sakinlerini korkutan yangın meydana geldi.

Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki evde çıkan yangında ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGININ BUZDOLABINDAN KAYNAKLANDIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Hasara neden olan yangınla ilgili evde arama yapan ekipler, kimsenin bulunmadığını belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada yangının mutfaktaki buzdolabından kaynaklandığını tespit etti.



