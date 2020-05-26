Adana'da nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkiyatı

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Polis ekiplerince Adana'dan Katar'a gönderilmek istenen ahşap nargile kutularına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasıyla Katar’a yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, dedektör köpek "Marco" ile birlikte kargo firmasına ait kolilerde arama yaptı.

46 BİN 560 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Yapılan aramalarda "Marco"nun tepki verdiği pakette, 3 ahşap nargile kutusunun altına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ve 427 gram toz madde ele geçirildi.

Madde, içeriğinin belirlenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ekipler, kargo firmasına nargile kutularını bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Nargile kutusunda uyuşturucu hap sevkiyatı