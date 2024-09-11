Adana'da Narin'in anısına helva ve döner dağıtımı izdihama dönüştü Seyhan ilçesinde bir grup esnaf, Diyarbakır'da öldürülen Narin'in anısına dua edip helva ve döner dağıttı. Dağıtım sırasında izdiham oluştu.

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İHA

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Güran'ın cinayeti ülkede infial oluştururken Adana'da da bir grup esnaf, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çakmak Caddesi'nde bir araya geldi.

NARİN İÇİN HELVA DAĞITTILAR, İZDİHAM OLDU

Esnaf, yaklaşık 500 helva ve döneri vatandaşlara "Narin için dua edin. O bizim meleğimizdi" diyerek dağıttı. Dağıtım sırasında ise izdiham oluştu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan esnaftan Mehmet İkram Taş, “Bu olay bizleri çok üzdü. Narin için ne yapabiliriz diye düşündük ve onun hayrına helva ve döner dağıttık. Allah onun mekanını cennet eylesin. Bir daha böyle olaylar ülkemizde yaşanmasın.” dedi.

"ALAN HERKES DUA ETSE YETER"

Esnaftan Ali Can Halme ise Narin için çok üzüldüklerini belirterek, “Böyle projelerimiz devam edecek. Narin başta olmak üzere aslında bütün öldürülen çocuklar için buradayız. Biz de helva kavurup dağıttık. Alan herkes bir dua etse yeter.” diye konuştu.

Helva ve döner alan vatandaşlardan Metin Demir, “Allah bir daha böyle olayları yaşatmasın. Bunu yapan kişi insan olamaz.” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)