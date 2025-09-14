Abone ol: Google News

Adana'da 'Narkoalan Uygulamasında' 3.45 gram bonzai ele geçirildi

Kentte uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için yapılan 'Narkoalan Uygulamasında' 3.45 gram bonzai ele geçirilirken, 1'i dolandırıcılık suçundan aranan olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 14.09.2025 09:49
Adana'da 'Narkoalan Uygulamasında' 3.45 gram bonzai ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla Başak, 19 Mayıs, Anadolu, Levent Mahallesinde cadde ve ara sokaklarda "Narkoalan Uygulaması" yapıldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama çerçevesinde, 185 şahıs sorgulanırken. 86 araç incelendi.

Yapılan kontrollerde 4 uyuşturucu kullanıcısı şahıstan toplamda 3,45 gram bonzai ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

1 şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Uyuşturucu kullanan ve dolandırıcılık suçundan aranan şahıs gözaltına alındı.

İç Haber Haberleri