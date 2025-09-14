Adana'da 'Narkoalan Uygulamasında' 3.45 gram bonzai ele geçirildi Kentte uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için yapılan 'Narkoalan Uygulamasında' 3.45 gram bonzai ele geçirilirken, 1'i dolandırıcılık suçundan aranan olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.