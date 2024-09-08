Adana'da orman yangını Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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İHA

Orman yangınlarının son adresi Adana oldu.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kösefakılı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Haber verilmesi üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığına bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)