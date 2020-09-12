Adana'da orman yangınlarına karşı camilerde yağmur duası edildi

Adana'daki tüm camilerde devam eden orman yangınlarının son bulması için yağmur duası edildi.

Adana İl Müftülüğünce Pozantı, Hatay'ın Dörtyol ve Osmaniye'nin Düziçi ilçelerinde süren orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde öğle namazının ardından yağmur duası edildi.

İl Müftüsü Hasan Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ve çevre illerde devam eden orman yangınların olduğunu söyledi.

"YANGINLAR SON BULSUN"

"Yangınların son bulması, millet ve memleketimizin selameti için, bugün öğle namazına müteakip tüm camilerimizde tesbihattan sonra yağmur duası edildi" diyen Çınar, duanın cami içerisinde, korona tedbirlerine uygun gerçekleştirildiğini belirtti.