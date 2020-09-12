Dolar
7.4726
0.3208%
Euro
8.8544
0.5564%
Altın
1940.33
-0.3016%
Borsa
1102.7
0.3311%
G. Altın
466.23
0.0139%
Bitcoin
77551.32
-0.0852%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Adana'da orman yangınlarına karşı camilerde yağmur duası edildi

    Adana'daki tüm camilerde devam eden orman yangınlarının son bulması için yağmur duası edildi.
    • AA
    • 12.09.2020 - 14:53
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da orman yangınlarına karşı camilerde yağmur duası edildi

    Adana İl Müftülüğünce Pozantı, Hatay'ın Dörtyol ve Osmaniye'nin Düziçi ilçelerinde süren orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde öğle namazının ardından yağmur duası edildi.

    İl Müftüsü Hasan Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte ve çevre illerde devam eden orman yangınların olduğunu söyledi.

    "YANGINLAR SON BULSUN"

    "Yangınların son bulması, millet ve memleketimizin selameti için, bugün öğle namazına müteakip tüm camilerimizde tesbihattan sonra yağmur duası edildi" diyen Çınar, duanın cami içerisinde, korona tedbirlerine uygun gerçekleştirildiğini belirtti.

    Adana da orman yangınlarına karşı camilerde yağmur duası edildi #1

    Adana da orman yangınlarına karşı camilerde yağmur duası edildi #2

    Adana da orman yangınlarına karşı camilerde yağmur duası edildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir