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    Adana'da otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

    Adana'da kontrolden çıkan otomobilin dereye düştüğü kazada sürücü yaralandı.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 21:54
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    Adana'da otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

    Sarıçam ilçesine bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi civarında, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı 06 LT 469 plakalı otomobilinin direksiyonun hakimiyetini kaybetti.Adana da otomobil dereye uçtu: 1 yaralı #1

    DEREYE UÇTU

    Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan dereye düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde bulunan yaralı sürücüyü çıkarttı. Ardından sağlık ekiplerince yaralı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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