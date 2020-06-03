Adana'da otomobil ile traktör çarpıştı: 10 yaralı

Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Kozan-İmamoğlu Karayolu Deliçay Köprüsü yakınlarında, Ziya Tokcan (66) yönetimindeki 01 VA 172 plakalı traktör ile Ali Ocak (48) idaresindeki 44 FE 868 plakalı otomobil çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İbrahim G. (13), Ahmet Mulla T. (18), Ahmet T. (24), Itır K. (22), Musa G. (16), Neslihan Y. (40), Tufan Y. (14) ve Türkan G. (32) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Burada ilk müdahalesi yapılan Ziya Tokcan, hayati tehlikesi nedeniyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.