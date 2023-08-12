Adana'da otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, 01 BK 559 plakalı ismi öğrenilemeyen lüks otomobil sürücü önünde seyreden 01 AOD 204 plakalı Mehmet Güller idaresindeki araca arkadan çarptı.
Otomobili kağıt gibi ezdi: 1 ölü
Çarpmanın etkisiyle Güller’e ait otomobil adete hatchback araca döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Mehmet Güller’in öldüğü tespit ederken yolcu konumundaki ismi öğrenilemeyen ağır yaralanan kişiyi de hastaneye kaldırdı.
Polis tarafından yakalandılar
Lüks aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir kadın iddiaya göre kazadan sonra şoför değişikliği yapmak istedi.
Ancak vatandaşlar tepki gösterince bölgeden kaçıp daha sonra polis tarafından yakalandılar.
Kazada hayatını kaybeden Güller’in cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.