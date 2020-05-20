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Adana'da otomobil kundaklandı
İtfaiye ekipleri kundaklanan araca müdahale ederken, çevreye toplanan meraklı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak olayı izlemeleri dikkat çekti.
- İHA
- 20.05.2020 - 09:13
Adana'nın Sarıçam ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi park halinde bulunan aracın önce camını kırdı sonra içerisine benzin dökerek ateşe verdi.
Araç yanarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen araç kullanılamaz hale geldi.
Adana'da otomobil kundaklandı VİDEO
MERAKLI VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI
Çevrede bulunan meraklı vatandaşların olayı izlerken, sosyal mesafe kuralını hiçe saymaları ise dikkat çekti.
Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.