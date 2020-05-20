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    Adana'da otomobil kundaklandı

    İtfaiye ekipleri kundaklanan araca müdahale ederken, çevreye toplanan meraklı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak olayı izlemeleri dikkat çekti.
    • İHA
    • 20.05.2020 - 09:13
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    Adana'da otomobil kundaklandı

    Adana'nın Sarıçam ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi park halinde bulunan aracın önce camını kırdı sonra içerisine benzin dökerek ateşe verdi.

    Araç yanarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen araç kullanılamaz hale geldi.

    Adana'da otomobil kundaklandı VİDEO

    MERAKLI VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI

    Çevrede bulunan meraklı vatandaşların olayı izlerken, sosyal mesafe kuralını hiçe saymaları ise dikkat çekti.

    Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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