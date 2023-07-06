Adana'da otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı Sivas’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA

Sivas'ın İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Araçta sıkışanlar kurtarıldı

Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, İMAYKUT (İmralı Arama Kurtarma) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışanlar İmranlı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.