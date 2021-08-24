Adana'da otomobilden havaya ateş açan şahıslar yakalandı

Sarıçam ilçesinde, araç içinde havaya ateş eden kişiler, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde magandalar, otomobilde etrafa tehlike saçtı.

Sarıçam ilçesine bağlı Çatalan Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, otomobil içerisinden havaya ateş açan 2 kişiyi tespit etti.

"DUR İKAZINI DİNLEMEDİLER"

Ekiplerin ‘dur’ ikazına rağmen araçla kaçmaya çalışanların, geçiş güzergahlarındaki kavşak ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.

Otomobille Hekimköy Bulvarı'na giren şüpheliler burada bir süre gözden kaybolduktan sonra, Dr. Mithat Özsan Bulvarı'na girerek kaçmaya devam etti.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli otomobil, merkez Yüreğir ilçesindeki ASKİ Şantiyesi'nde devriye ekipleri tarafından durduruldu.

Otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada ise bir tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler ve otomobil Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler ise kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına polisten kaçmadıklarını söyledi.