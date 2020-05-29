Adana'da otostop çektikleri otomobili çaldılar

Otostop çekerek bindikleri otomobili, içindeki 2 arkadaşı dövüp gasbeden iki kardeş, kaza yapınca yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesin bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde, Özgür A. ile arkadaşı Doğan K., kiraladıkları otomobille gezmeye çıktı.

İkili, Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’ne geldiklerinde ise otostop çeken ve “Eve gidecek araç bulamadım. Beni eve kadar bırakır mısınız?” diyen İzzet Aslan'ı araçlarına aldı.

DARBEDİP OTOMOBİLİ ÇALDILAR

Aslan, Karasu mevkisine geldiklerinde ise inmek istediğini söyledi. Ancak bu sırada Aslan’ın kardeşi olan Abdülkadir Aslan gelip, Özgür A. ve Doğan K.’den bıçak tehdidiyle cep telefonlarını istedi.

Kardeşler, direnen arkadaşları döverek otomobilden indirdikten sonra, cep telefonları ile otomobili alıp kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Özgür A.’nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki 50’ye yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ‘Plaka Takip Sistemi’nden otomobilin Mersin’in Tarsus ilçesinde olduğunu tespit etti.

KAZA YAPINCA YAKALANDILAR

Kardeşler, polisin peşlerine düştüğünü fark edince aşırı hız nedeniyle kaza yaparak yakalandı.

Şüpheli kardeşlerden İzzet Aslan’ın, sorgusunda, “O anda kendimde değildim, ne yaptığımı bilmiyorum. Kendime geldiğimde kaza yaptığımı ve polisin beni yakaladığını gördüm.” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen İzzet Aslan ve Abdülkadir Aslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobil ve çalınan cep telefonları ise sahiplerine teslim edildi.