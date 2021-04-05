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    Adana'da oturma odasında kaçak kazı yaptılar

    Adana’nın Kozan ilçesinde, evlerinin oturma odasında kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 11:31
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    Adana'da oturma odasında kaçak kazı yaptılar

    Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozan ilçesine bağlı Hamam Mahallesi’nde S.B. ve M.B. isimli şahısların evinde kaçak kazı yaptığı bilgisi alınması üzerine evde arama yapıldı.

    ÇUKUR AÇTILAR

    Yapılan arama sonucunda evin oturma odası bölümünde yaklaşık 1 metre derinliğinde çukur kazdıkları belirlendi.

    Odada 1 adet kazma, 1 adet murç diye tabir edilen alet ve 1 adet çömçe diye tabir edilen malzeme ele geçirildi.

    Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    Adana da oturma odasında kaçak kazı yaptılar #1

    Adana da oturma odasında kaçak kazı yaptılar #2

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