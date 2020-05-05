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- Adana'da park halindeki aracı çalmak isteyenler yakalandı
Adana'da park halindeki aracı çalmak isteyenler yakalandı
Park halindeki aracın camını kırıp çalmaya çalışan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
- AA
- 05.05.2020 - 10:18
Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilin camını kırarak içine giren 2 kişi, düz kontak yaparak aracı çalmak istedi.
Aracı çalıştıran şüpheliler, park halindeki diğer otomobillere çarptı.
ŞÜPHELİLER, POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI
Bölgede devriye gezen ekipleri fark eden şüpheliler, aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri ve şüpheliler arasında kısa bir süre kovalamaca yaşandı.
HIRSIZLAR TUTUKLANDI
Ekiplerin kovaladığı M.K. (34) ve E.M. (38) yakalanarak gözaltına alındı.
Benzer olaylardan suç kayıtları bulunduğu belirtilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, cezaevine gönderildi.