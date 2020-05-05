Dolar
7.053
0.1192%
Euro
7.6905
0.0494%
Altın
1700.17
-0.0981%
Borsa
99174.35
0.336%
G. Altın
386.6
0.3129%
Bitcoin
63466.37
0.7856%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Adana'da park halindeki aracı çalmak isteyenler yakalandı

    Park halindeki aracın camını kırıp çalmaya çalışan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
    • AA
    • 05.05.2020 - 10:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Adana'da park halindeki aracı çalmak isteyenler yakalandı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobilin camını kırarak içine giren 2 kişi, düz kontak yaparak aracı çalmak istedi.

    Aracı çalıştıran şüpheliler, park halindeki diğer otomobillere çarptı.

    ŞÜPHELİLER, POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

    Bölgede devriye gezen ekipleri fark eden şüpheliler, aracı bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

    Polis ekipleri ve şüpheliler arasında kısa bir süre kovalamaca yaşandı.

    HIRSIZLAR TUTUKLANDI

    Ekiplerin kovaladığı M.K. (34) ve E.M. (38) yakalanarak gözaltına alındı.

    Benzer olaylardan suç kayıtları bulunduğu belirtilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, cezaevine gönderildi.

    Görüş Bildir