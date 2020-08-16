Koronavirüs vakalarında artış olan Adana'da, 40 derece sıcakta bunalıp parklara akın eden vatandaşlar maske kuralına uymadı. Bazı şahısların maskelerini ceplerinde ve kollarında taşıdığı görüldü.

Adana kent merkezinde, gün içerisinde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta gölgedeki banklarda ve çimlerde dinlenenler, ailesi ile piknik yapanlar ve oyun oynayan çocuklar, parklara akın etti.

Koronavirüs vaka sayısının günden güne arttığı kentte, serin hava ve gölgeden faydalanmak, vakit geçirmek için parka gelenlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

SOSYAL MEDYAYA VİDEO ÇEKMEK İÇİN ÇIKTILAR

Bazı kişilerin cebinde taşıdığı, kol ve bileklerinde astığı maskeler ise dikkati çekti. Sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için parka geldiklerini söyleyen ve maskesini cebinde taşıyan 20 yaşındaki Mehmet Salih Kartal, "Şu an parkta mesafe kuralları var, herkes mesafeyi koruyor. O nedenle maskemi takmadım" dedi.

Adana'da parklara giden vatandaşlar maskeleri kola taktı ViDEO

"GEREK DUYMUYORUZ"

Yanında bulunan ve maskesini koluna takan arkadaşı Zülfikar Demiroğlu (20) ise, "Hava sıcak. Serin olduğu için buraya gelip video çekiyoruz. Maskem kolumda. Burası açık alan ve fazla kalabalık olmadığı için maske takmaya gerek duymuyoruz" diye konuştu.

"NEFESİMİ DARLIYOR"

Gölgede bulunan bir bankta arkadaşı ile dinlenen ve maske takmadığı görülen Hazar Aslan (18), "Hava çok sıcak. Cehennem gibi yanıyor. Bizde evden çıkıp biraz esinti vardır diye parklara geliyoruz. Maskem kolumda. Ama takamıyorum. Astım hastası olduğum için nefesim daralıyor" dedi.

MASKE VE MESAFEYE UYANLAR DA VARDI

Kız arkadaşı ile maskelerini takıp sosyal mesafeye uyarak bankta oturan Cennet Karakuş (19) ise herkesi kurallara uymaya davet etti. İki çocuğu ve eşi ile maskelerini takıp, parkta piknik yapan Suriye uyruklu Hibe Muhammed de, şöyle konuştu:

"Hava sıcak ama evlerimiz daha sıcak. Aynı zamanda pek güneş almıyor. Çocuklar hava alsın, oyun oynasın ve 'D vitamini' alsın diye parka geldik. Maske takmak çok önemli. Çünkü koronavirüs var. Bizde maskelerimizi takarak geldik."

































