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    Adana'da parti binasını kundaklayan 3 kişi yakalandı

    Adana'da 3kişi, Anavatan Partisi (ANAP) Adana İl Başkanlığı binasını kundakladı. Polis, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
    • 09.12.2022 - 10:06
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    Adana'da parti binasını kundaklayan 3 kişi yakalandı

    27 Kasım günü saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Anavatan Partisi İl Başkanlığı binasına gelen 3 şüpheli, içerideki eşyaları çakmakla ateşe verdi.

    Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, binada büyük zarar oluştu.

    Yakalanıp gözaltına alındılar

    Başka bir olay nedeniyle ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 Aralık'ta tutuklanan İl Başkanı Mehmet Üveyik’in (44) şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

    Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ali Y., Burak E. ve Muharrem Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınlarla yakalanıp, gözaltına alındı.

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    "Bana 18 bin lira borcu vardı, ben kundaklamadım"

    Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Y. ifadesinde, “Çocukluk arkadaşımı burada uyuşturucuya alıştırdılar. Ayrıca Mehmet Üveyik’in bana 18 bin lira borcu vardı. Bunları konuşmak için binaya geldim. İçeride kimseyi bulamayınca, ayrıldım. Binayı ben kundaklamadım” dedi. Diğer şüpheliler ise Ali Y. ile birlikte olduklarını ancak binayı kundaklamadıklarını öne sürdü.

    DHA'nın haberine göre, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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