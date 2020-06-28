Adana'da polise rağmen sınavı 1 dakika ile kaçırdı

Adana'da polise rağmen sınavı 1 dakika ile kaçırdı

Sınava geç kalan öğrenciyi motosiklet ile okula yetiştirmeye çalışan polisin yardımı yetersiz kaldı.

Adana Çukurova'da bir genç, sınava geç kaldığı gerekçesiyle polisten yardım isteyince polis gencin yardımına koştu ancak öğrencinin hatası sınava girmesine engel oldu.

Bugün düzenlenen YKS'nin Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) yetişemeyen, belge ve kimlik unutan öğrencilerin yardımına koşan polis ekipleri, Abdurrahman Gaddan'ın da imdadına yetişti.

YETİŞTİ AMA BELGESİNİ UNUTTU

Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Ortaokulu'na geç kalacağı için polislerden yardım isteyen Gaddan, polis ekipleri tarafından sınava tam 15 dakika kala yetiştirildi.

Ancak sınava giriş belgesini yanına almadığı fark eden Gaddan'ı, aynı polis memuru bu sefer de sınava giriş belgesi çıkartmak için motosiklet ile götürdü.

1 DAKİKA İLE SINAVI KAÇIRDI

Sınava giriş belgesini kırtasiyeden temin eden Gaddan, polis ile beraber hızla okula döndü, koşarak merdivenleri çıktı ancak 1 dakika geç kaldığı gerekçesiyle sınav salonuna alınmadı.

BELGEYİ YIRTIP OKULDAN AYRILDI

Kapıdaki görevlilerle konuşan ancak çabası sonuçsuz kalan öğrenci, sınav giriş belgesini yırtıp okuldan ayrıldı.

Adana'da polise rağmen sınavı 1 dakika ile kaçırdı - VİDEO







"KIRTASİYELER KAPALIYDI"

Gazetecilere açıklama yapan Gaddan, dün sınava giriş belgesini kaybettiğini belirterek, "Kırtasiyeler kapalı olduğu için sınav giriş belgesinin yenisini de çıkartamadım. Bugün trafik polisi beni motosikletine aldı ve yeni belge çıkartıp okula döndük ancak 1 dakika geç kaldığım için sınava alınmadım." ifadelerini kullandı.

POLİSE TEŞEKKÜR

Gaddan, çıkışta kendisini sınav merkezine getiren trafik polisine gösterdiği çaba için teşekkür etti.

