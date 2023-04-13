Adana'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü bir sürücü, 10 kilometrelik kovalamanın ardından kaza yaptı. Araç içerisindeki 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Adana'da Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekipler, şüphelendikleri 33 ALC 90 plakalı otomobile Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi’nde ‘dur’ ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymadı, kaza yaptı İhtara uyumayan otomobil sürücüsü V.Ü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca kaçan V.Ü, Yüreğir ilçesi Şehit Jandarma Er Gökhan Yılmaz Caddesi’nde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı Kontrolden çıkan otomobil yan yattı. Sürücü V.Ü ve yanındaki 2 arkadaşı yan yatan otomobilden çıkıp kaçmak istedi. Polisler şüphelilerin kaçmasına izin vermeyerek yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı tespit edildi.