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    Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 19 ruhsatsız silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 10:24
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    Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı

    Adana'da Kaçakçılık Büro Amirliği Ekipleri bir adreste silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı  ViDEO

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