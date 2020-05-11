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- Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı
Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, 19 ruhsatsız silah ele geçirildi.
- İHA
- 11.05.2020 - 10:24
Adana'da Kaçakçılık Büro Amirliği Ekipleri bir adreste silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.
GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 kişi yakalandı ViDEO