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    Adana’da şafak operasyonu

    Polis, kentte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 07:55
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 07:55
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    Adana’da şafak operasyonu

     

    ​Adana Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbar üzerine kentteki birçok adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

    Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere, kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girildi.

    EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

    Polis, şüphelileri gözaltına aldı.

    Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da şafak operasyonu VİDEO


    Adana’da şafak operasyonu #1

    Adana’da şafak operasyonu #2

    Adana’da şafak operasyonu #3

    Adana’da şafak operasyonu #4

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