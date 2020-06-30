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    Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi

    Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskında, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 07:24
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    Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi #1

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

    EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

    Şafak vakti polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.

    Baskında yakalanan şahıslar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi #2

    Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi #3

    Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi #4

    Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi #5

    Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi #6

    Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi #7

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