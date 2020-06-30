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- Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi
Adana'da şafak vakti fuhuş operasyonu düzenlendi
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskında, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 30.06.2020 - 07:24
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ
Şafak vakti polis ekipleri söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi.
Baskında yakalanan şahıslar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.