Adana'da sağanak yağış: Yollar göle döndü Adana'da aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Yollar göle dönerken bazı araçlar hasar gördü.

İHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Adana’da öğle saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçesinde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. Su taşkınları yaşandı Baraj yolu çevresinde ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Ayrıca sağanak yağış nedeniyle merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde asfalt çökmesi sonucu bir araçta çöken yola düştü. Kazada kimse yaralanmazken araç, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yağışlar sürecek Öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini azaltırken yağışların 2 gün daha sürmesi bekleniyor.