Adana’da sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın alıp piyasaya süren zanlı, arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde cep telefonu aksesuarı satışı yapan mağazaya giden kişi, döviz bozdurma bahanesiyle görüştüğü esnafı sahte 650 dolar vererek dolandırdı.

Aldığı banknotları bozdurmak için gittiği kuyumcuda paraların sahte olduğunu öğrenen esnaf, durumu polise bildirdi.

Bu arada, merkez Çukurova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda görevli bir personel de sahte 200 dolarla dolandırıldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine yaptıkları araştırmayla iki kişiyi dolandıran zanlının, daha önce de piyasaya sahte para sürmekten cezaevine giren 47 yaşındaki Mehmet E. olduğunu belirledi.

ARACINDA YAKALANDI

Ekipler, zanlıyı kiraladığı otomobilde başkası adına düzenlenmiş ehliyetle yakaladı. Araçta sahte 3 bin 100 dolar da ele geçiren ekipler, otomobildeki N.E.'yi de gözaltına aldı.

Adana'da sahte dövizle iki kişiyi dolandıran zanlı tutuklandı VİDEO

5 BİN DOLARA 8 BİN LİRA VERDİ

Mehmet E. ifadesinde, paraların Türkiye'de basılmadığını, Lübnan’dan İstanbul’a gemilerle geldiğini, oradan 5 bin doları 8 bin liraya satın aldığını söylediği öğrenildi.

Zanlılardan Mehmet E. tutuklanırken diğer zanlı serbest kaldı.









