Adana'da şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştu Adana’nın Kozan ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programına katılan şehit aileleri ve gaziler, birlik ve beraberlik ortamında birlikte oruçlarını açtılar.

İHA

Adana'da Kozan Kapalı Spor salonu önünde kurulan iftar çadırında bir araya gelen şehit aileleri ve gaziler, kendilerine verilen iftar programı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi ve ezanın okunması ile birlikte hep birlikte oruçlar açıldı.

İftar sonrasında Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü şehit ailelerine katılımı için teşekkür ederek şunları söyledi:

"Bu bayrağın altında hep birlikte yaşıyor isek bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz"

"Böyle anlamlı bir günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu bayrağın altında hep birlikte yaşıyor isek bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Bizleri kırmayıp iftar programımıza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Devletin kapısı her daim sizlere sonuna kadar açıktır"

"Hep birlikte bir arada birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz"

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sümmani Göztaş da yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Kozan Kaymakamlığımızın bu iftar programını vermesi gerçekten hepimizi mutlu etti. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep birlikte bir arada birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz"

Şehit aileleri ve gaziler ise Kozan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programından dolayı duydukları memnuniyete dile getirerek herkese hayırlı Ramazanlar temennisinde bulundular.