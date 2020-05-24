Ramazan Bayramı'nın birinci gününde özen izin alarak şehitliğe gelen şehit annesi ve kız kardeşleri, mezar taşındaki fotoğrafı öpüp dualar etti.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer birçok önlemler almıştı.

Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

ÖZEL İZİNLE ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ

Arife günü başlayan ve 4 gün boyunca devam eden kısıtlama sürecinde bayramın ilk günü şehitlerin birinci derece yakınlarına mezarlık ziyareti için özel izin verildi.

Adana'da Asri Mezarlıkta bulunan şehitlik, şehit yakınlarının akınına uğradı.

Adana'da şehit annesi ve kız kardeşleri yürekleri dağladı

ANNE VE KIZ KARDEŞLER HERKESİ DUYGULANDIRDI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü PKK'lılar arasında 1 Haziran 2019'da çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca'nın (30) annesi Makbule ve kız kardeşleri Ayşe ile Seda Sanca ziyarette bulundu.

Anne uzun süre oğlunun mezarı başında ağıt yakıp gözyaşı dökerken, kız kardeşler şehidin fotoğrafını öpüp sevdi.

Daha sonra kızlarının yanına gelen anne, oğlunun fotoğrafına dakikalarca bakıp, öptü.

O anlar görenleri duygulandırdı.

BABA, OĞLUNUN MEZAR TAŞINI ÖPTÜ

1994 yılında Sivas'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Ersin Koçoğlan'ın (21) babası Eser Koçoğlan da bayram nedeniyle oğlunun mezarını ziyaret etti.

Oğlunun kabri başında dua eden baba daha sonra evladının mezar taşındaki fotoğrafını öptü.

"HER BAYRAM BURADAYIM"

Baba Koçoğlan, oğlunun 1994 yılında şehit olduğunu belirterek, "Bizim bir anlayışımız var vatan sağ olsun başka da bir şey demiyoruz. 1994 yılında şehit oldu, her bayram buradayım. Bütün duygularımın tamamını bir cümleye sığdırdım aslında, vatanımız sağ olsun. Onlar olmasaydı biz böyle rahat yaşayamazdık." dedi.