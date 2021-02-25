Adana'da şehitlerin mezarlarına saldıranlar yakalandı

Adana'da 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarını tahrip eden 5 zanlı yakalandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Ali Hocalı Mezarlığı'nda 21 Şubat Pazar günü, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç ile birlikte 79 kişinin mezar taşları kırılıp, tahrip edildi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçip saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

SORGUYA ALINDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda mezarlara zarar verdiği tespit edilen terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

"RAHAT BIRAKMIYOR HAİNLER"

Şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, saldırıdan sonra gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" sözleriyle isyan etti.

Adana'da mezarlığa saldırı VİDEO