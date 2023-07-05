Adana’da sıcaktan bunalan çocuk, buzdolabına girdi Dönerci ustası babasının yanında duran bir çocuk, sıcaktan bunalınca girdiği buzdolabında serinledi.

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İHA

Adana’nın meşhur sıcağını bilen bilir…

Nefes alınması bile güçtür…

Hele de temmuz ayında, daha bunaltıcı hale gelebiliyor.

Döner ustalarının işi zor...

Öyle ki hissedilen sıcaklık, 40 dereceleri geçiyor.

Bu durumdan herkes etkileniyor ancak döner ustaları için durum daha vahim…

Sıcak ocağın başında akşama kadar çalışan Bekir Çaldır (32), bu ustalarda biri.

Çare buzdolabı...

Çaldır’ın 5 yaşındaki oğlu Halil ise babasının dükkanına gelince sıcaktan bunalıyor ve çareyi buzdolabına girmekte buluyor.

Sıcak havaya dayanamayan küçük çocuk, dondurmasını bile burada yiyor.

"Kapağını açıp, serinlemeye çalışıyoruz"

Akşam serinliği çökene kadar birkaç kez tişört değiştirdiğini söyleyen baba Çaldır, “İş gereği klima da çalıştıramıyoruz. Oğlum yanıma geldiğinde buzdolabına girerek serinliyor. Biz onun gibi içine giremiyoruz ama kapağını açıp serinlemeye çalışıyoruz. Havalar gerçekten çok sıcak.” diyor.