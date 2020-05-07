Tüfek ve tabancayla evinin penceresinden rastgele ateş açan şahıs, Özel Harekat ve polis ekipleri tarafından yakalanırken, evdeki silahlara da el konuldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci, evin ikinci katındaki pencereden tüfek ve tabancayla rastgele ateş ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

POLİSLERE RAĞMEN ATEŞ AÇMAYA DEVAM ETTİ

Olay yerine gelen ekipler, Cebeci'yi ateş açmaması için ikna etmeye çalışırken, destek ekip olarak Özel Harekat polisleri çağırıldı.

Elinde Türk bayrağı tutup, havaya ateş açan Cebeci, tüm çabalara rağmen ikna eylemini sonlandırmadı.

Adana'da silahla etrafa ateş açan komando dede yakalandı ViDEO

ÖZEL HAREKAT, YAŞLI ADAMA MÜDAHALE ETTİ

Özel Harekat polisleri, gizlice eve girip Cebeci'yi etkisiz hale getirdi. Pencere kenarında bıçak ve tüfek ile tabanca bulundu.

Olay sırasında evde olan Ayşe Cebeci, eşinin psikolojik sorunları olduğunu, bunun için verilen ilaçları almayı unuttuğunu belirtti.

Ağacın dalından baş aşağı sarkan komando dede ViDEO

BAŞ AŞAĞI AĞAÇA ÇIKARAK TANINMIŞTI

Tedavi için hastaneye götürülen Cebeci, daha önce kamuflaj kıyafeti giyip, evinin karşısında bulunan ağaca çıkmış, dallardan baş aşağı sarkarak komando marşı söylemişti.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve 'komando dede' olarak tanınan Cebeci, “Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum." demişti.