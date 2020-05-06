Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

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Kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Mehmet Ali Seyhan'a, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Saldırganlar olay yerinden otomobil ile kaçarken, silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Seyhan, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Seyhan’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurum'u morguna kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.